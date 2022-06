(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Benzina: Guerra, molto probabile altro intervento su accise

Unc: ottima notizia, purché salga taglio accise

Da inizio guerra: benzina +1,9%, gasolio +5,3%

Il sottosegretario all’economia Maria Cecilia Guerra su Rainews 24 ha dichiarato che è molto probabile che il Governo intervenga ancora sulle accise.

“Bene, ottima notizia se non significa, però, che il Governo si limiterà solo a prolungare il taglio delle accise oltre l’8 luglio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Va, infatti, anche innalzata la riduzione delle accise di almeno altri 10 cent, superando i vincoli europei che scatterebbero per il gasolio” prosegue Dona.

“I dati ufficiali di ieri del ministero della Transizione Ecologica sono preoccupanti. La benzina, nonostante l’intervento del Governo pari a 30,5 cent, da 2 settimane è tornata a prezzi superiori a quelli decollati dopo l’invasione dell’Ucraina, ossia ai 1,869 euro al litro della rilevazione del 28 febbraio. Per il gasolio peggio ancora: non è mai sceso sotto i rialzi seguiti allo scoppio del conflitto, ossia ai 1,740 euro al litro. Da quando è iniziata la guerra il 24 febbraio, un litro di benzina, costa oltre 3 cent in più (3,552 cent), con un rialzo dell’1,9%, pari a 1 euro e 78 cent per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio è maggiore di 9 cent (+9,043 cent), con un rincaro percentuale del 5,3%, pari a 4 euro e 52 cent a rifornimento” conclude Dona.

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto da inizio guerra

Prezzo

21/02/2022

(€/1000 litri)

Prezzo

30/05/2022

(€/1000 litri)

Differenza in cent al litro

Aumento %

Differenza

in euro x pieno da 50 litri

Rincaro annuo

(in euro)

BENZINA

1849,94

1885,46

3,552

42,62

GASOLIO

1722,36

1812,79

9,043

108,52

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese

Tabella prezzi medi settimanali carburanti – anno 2022

Carburante

Data rilevazione settimanale

BENZINA

(in euro/litro)

GASOLIO

(in euro/litro)

Differenza settimanale

benzina

(in cent)

Differenza settimanale

gasolio

(in cent)

03/01/2022

1,723

1,588

10/01/2022

1,733

1,598

1,034

1,009

17/01/2022

1,754

1,620

2,091

2,223

24/01/2022

1,779

1,647

2,433

31/01/2022

1,797

1,667

1,808

2,015

07/02/2022

1,819

1,691

14/02/2022

1,835

1,708

1,594

21/02/2022

1,850

1,722

1,468

1,417

GUERRA IN UCRAINA

24/02/2022

28/02/2022

1,869

1,740

1,892

1,811

07/03/2022

1,953

1,829

8,428

8,886

14/03/2022

2,185

2,155

23,144

32,53

21/03/2022

2,137

2,125

-4,739

-3,007

RIDUZIONE ACCISE

DAL 22 MARZO

28/03/2022

1,870

1,858

-26,675

-26,668

4/04/2022

1,793

1,788

-7,772

-6,971

11/04/2022

1,765

1,761

-2,736

-2,761

18/04/2022

1,757

1,751

-0,812

-0,983

25/04/2022

1,766

1,767

+0,904

+1,669

2/05/2022

1,778

1,791

+2,37

9/05/2022

1,808

1,831

+2,999

+3,948

16/05/2022

1,823

1,828

+1,487

-0,264

23/05/2022

1,873

1,820

4,997

-0,801

30/05/2022

1,885

1,813

+1,235

-0,716

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a): dati arrotondati

