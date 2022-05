(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5478

18 maggio 2022

Una panchina contro ogni forma di discriminazione

Inaugurata nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia del 17 maggio, il Comune di Monopoli, su iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali e in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha inaugurato in piazza Sant’Anna una panchina dipinta con i colori dell’arcobaleno. Erano presenti il Sindaco Angelo Annese e l’Assessore ai Servizi Sociali Miriam Gentile.

«È una iniziativa voluta dall’Assessore Gentile sin dal suo insediamento e che è stata condivisa da tutta l’Amministrazione Comunale. Una panchina che vuole essere un simbolo contro ogni forma di discriminazione», ha evidenziato il Sindaco Annese.

«Ci tenevamo tanto a dare un piccolo segnale dal grande significato: rispetto alla libertà di essere se stessi. Un simbolo contro l’omofobia e ogni diseguaglianza. Abbiamo scelto piazza Sant’Anna, un luogo frequentato anche dai bambini, per dare un segnale: ognuno è libero di scegliere il proprio colore con cui brillare nella propria vita», ha affermato l’Assessore Gentile.

🔊 Listen to this