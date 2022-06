(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Ue, Lega: messa al bando auto benzina e diesel è follia, sinistra colpisce imprese e lavoratori

Strasburgo, 8 giu – “La messa al bando di auto a motore a scoppio dal 2035 è una follia. Dall’Ue e dalla sua maggioranza di sinistra, sempre più distanti dalla realtà, uno schiaffo a migliaia di aziende e milioni di lavoratori italiani ed europei, già alle prese con gli effetti della crisi pandemica e della guerra e oggi sacrificati sull’altare dell’ideologia green, senza che ciò porti alcun vantaggio nella tutela dell’ambiente, dal momento che con questo provvedimento si favoriscono i grandi inquinatori come la Cina, della quale grazie all’Ue saremo ancora più dipendenti. È triste che il Pd esulti per questa mazzata da loro inferta ai lavoratori italiani. Dall’esito del voto è chiaro che meccanismi e ricatti di Verdi e sinistra sui quali si regge la maggioranza non sono più sostenibili dalla parte del Ppe che più deve fare i conti con il malessere delle categorie produttive e dei cittadini: registriamo con favore la loro presa di distanza. La Lega ha votato convintamente contro, a tutela delle imprese e di settori fondamentali della nostra economia: non saremo complici di questo scempio”.

Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) e Marco Zanni (presidente gruppo ID).

