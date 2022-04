(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), OPPORTUNO DELIBERARE QUINTO PACCHETTO SANZIONI A RUSSIA

“Sono pienamente condivisibili le parole del cancelliere tedesco Scholz quando dice che ‘l’obiettivo è che la Russia perda la guerra’; per questo credo che sia oppurtuno deliberare il quinto pacchetto di sanzioni oltre a valutare eventuale invio di altro materiale militare per la difesa degli ucraini. Gli orrori di Bucha e Borodyanka hanno spazzato ogni possibile positiva interpretazione, in direzione della pace, del ritiro delle truppe russe dal quadrante di Kiev. La violazione del diritto internazionale così come l’alterazione dell’equilibrio geopolitico mondiale che questa guerra ha causato porteranno conseguenze nelle politiche di sicurezza, economiche e diplomatiche per il prossimo decennio”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this