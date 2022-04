(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 Ucraina: Novelli (FI), ANPI rimpiange grande madre Russia? Sospendere contributi

“C’è un limite alla vergogna, e quel limite è stato superato dall’Associazione nazionale Partigiani, sempre meno istituzione incaricata di onorare la memoria di chi cadde per la libertà del nostro Paese e sempre più megafono di posizioni da centro sociale. Sortite provocatorie e ai confini della tollerabilità si sono susseguite negli ultimi anni, per poi esplodere in tutta la loro assurdità con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Prima con una delirante nota in cui di fatto gli eredi illegittimi dei partigiani giustificavano l’attacco russo, poi con la strampalata richiesta di una commissione d’inchiesta per appurare le responsabilità del massacro di Bucha, nonostante le tante testimonianze dirette. Evidentemente nelle loro menti alberga ancora il sogno della grande madre Russia, ultimo baluardo contro le ambizioni di potere dell’Occidente. Quell’Occidente che garantisce loro di diffondere serenamente i loro deliri e di ricevere persino finanziamenti per proseguire la loro attività. Finanziamenti che forse sarebbe l’ora di rivedere”.

Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

