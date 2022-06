Tre Sere di Busto Garolfo – I risultati della terza giornata di gare

Busto Garolfo, 23 giugno 2022 – Terza ed ultima giornata di gare per le categorie dei Giovanissimi (dai 7 ai 12 anni) nell’ambito della “Tre Sere Ciclistica” di Busto Garolfo organizzata dalla SC Busto Garolfo 1954 del Presidente Marino Fusar Poli con la collaborazione di molti Volontari e Rappresentanti della ciclistica nerazzurra. Oggi nessun problema meteo e il programma è stato rispettato in tutti i suoi risvolti come d’altronde è consuetudine per gli Organizzatori bustesi da sempre vicini sia al ciclismo su strada che a quello su pista. Ed i giovanissimi atleti hanno risposto con esuberanza e agonismo facendosi “beffe” anche del caldo che, anche oggi, non ha dato tregua. Ed ecco tutti i vincitori dell’ultima serata chiamiamola così, “Baby”.

Ricordiamo che la maglia rosa di ogni categoria era dedicata alla Memoria di ex Soci o comunque sempre Amici del ciclismo e della SC Busto Garolfo 1954. Ad effettuare le cerimonie protocollari per le premiazioni delle sei categorie dei giovanissimi, hanno partecipato l’ex iridato della Pista Chiappa e Justine Mattera in tenuta da ciclista griffata SC Busto Garolfo 1954.

Ecco i risultati con qualche dichiarazione dei singoli vincitori..

G1-Memorial Luigi Colombo, 1)Andrea Palermo (Equipe Corbettese); 2)Marco Congi (GS San Macario-Valerio Biolo); 3)Mattia Soldati (Pedale Casalese Armofer); 4)Ludovico Pacelli (GS San Macario-Valerio Biolo); 5)Tommaso Bova (Pedale Senaghese); 6)Alessandro Piazzotti (VS Abbiategrasso). Il vincitore Andrea Palermo dedica la vittoria ai suoi famigliari, al Presidente Sangalli e a tutti i compagni di squadra, allenatori e accompagnatori.

G2-Memorial Andrea Porta, 1)Filippo Trezzi (Equipe Corbettese); 2)Nicolò Della Torre (VS Abbiategrasso); 3)Diego Rocco (Equipe Corbettese); 4)Christian Argenta (VS Abbiategrasso), 5)Giuseppe Gioele Fuccello (US Dairaghese); 6)Gioele Pessina (US Dairaghese). Filippo Trezzi vincitore della gara è di Corbetta e dedica le 3 maglie rosa vinte, a se stesso, allo zio Grando e a nonno Giovanni

G3-Memorial Pierino ed Enrico Sartorelli, 1)Raffaele Tanzini (GC Feralpi Group); 2)Gabriel Maggi (SC Busto Garolfo 1954); 3)Riccardo Bianco (Equipe Corbettese); 4)Donay Giosuè Raymundo Moran (Pedale Senaghese); 5)Filippo Federico (GS Cicli Fiorin); 6)Camilla Vergani, 1° Femmina classificata (Pedale Senaghese). Raffaele Tanzini viene da Montichiari in provincia di Brescia e dedica la sua maglia rosa alla sua Famiglia.

G4-Memorial Enrico Barlocco,1)Tommaso Di Leo (Ciclistica Biringhello); 2)Michelle Spinoni, 1° Femmina (GS Prealpino); 3)Oliver Ceppi (GB Junior Team); 4)Emanuele Nardello (GS San Macario Valerio Biolo). Tommaso desidera dedicare la vittoria odierna al suo amato cane “Nala”. Di Leo è di Lainate.

G5-Memorial Pro Loco Busto Garolfo,1)Manuel Colombo (GB Junior Team); 2)Luca Vitale (Equipe Corbettese); 3)Fabio Di Leo (Ciclistica Biringhello); 4)Mattia Zorco (Equipe Corbettese). Manuel Colombo è di Dairago e dedica la maglia rosa a sua mamma, Linda.

G6-Memorial Antonio Raimondi, 1)Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life); 2)Samuele Matteini (Ciclistica Biringhello); 3)Josef Vignati (GB Junior Team); 4)Nicole Navazio. 1° Femmina (GB Junior Team). Mirco Mazzoni è il corridore venuto da più lontano, San Carlo Canavese (Torino) e dedica la sua maglia rosa al DS della squadra e a Fulvio Frigo, ex professionista e presidente della sua squadra l’Asd Bike Frigo Life di Avigliana sempre in provincia di Torino.

Vito Bernardi