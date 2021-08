(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Trasporti: Gelmini, 450mln a Regioni e Comuni per servizi aggiuntivi a Tpl

“La Conferenza unificata ha dato il via libera all’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla ripartizione di ulteriori risorse – previste dal decreto Sostegni bis – destinate al trasporto pubblico locale e regionale a seguito dell’emergenza Covid.

Nel 2021, dunque, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, avranno a disposizione ulteriori 450 milioni di euro per finanziare servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici.

Un aiuto concreto e immediato per le Regioni e per gli enti locali”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Fabrizio Augimeri

