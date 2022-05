(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 A TUTTI I BAMBINI E AI LORO GENITORI

. a’!

Anche quest’anno il Museo di Palazzo Grimani ospita il summer camp organizzato dall’Ufficio Servizi educativi e Didattica della Direzione regionale Musei Veneto e insieme a noi di Didatticando, giunto ormai alla quarta edizione!

L’edizione 2022, dal titolo VOCI FUORI CAMPO, si arricchisce di nuove relazioni, per offrire alle bambine e ai bambini partecipanti un’esperienza ricca e diversificata e al tempo stesso rinsaldare il legame con il territorio della città d’acqua.

Ogni settimana gli Esploratori avranno a che fare con un amico di penna lontano.

I bambini useranno la comunicazione epistolare e le videochiamate per raccontarsi e farsi raccontare l’esperienza del centro estivo in altre parti del mondo e città.

I ragazzi faranno conoscere Venezia raccontando la sua storia e le sue tradizioni.

La sfida sarà capire e farsi capire in contesti non noti, attivare tutte le soft skills necessarie alla comprensione.

Ogni settimana una attività verrà realizzata con la presenza di un operatore madrelingua inglese.

Il summer camp è destinato ai, dali’ al ​i’ con orario dalle . alle ., in queste settimane:

post scuola: 20 – 24 giugno / 27 giugno – 1 luglio / 4 – 8 luglio

pre scuola: 29 agosto – settembre / 5 – 9 settembre

Luogo di ritrovo è il Museo di PALAZZO GRIMANI a Santa Maria Formosa.

Inoltre ogni settimana prevede varie uscite in musei e luoghi delle città e saremo ospitati per le attività all’aperto nel patronato del Convento di San Francesco della Vigna, in collaborazione con gli amici dell’Associazione San Francesco della Vigna.

Oltre al Museo di Palazzo Grimani, visiteremo la Galleria Giorgio Franchetti e il Museo d’Arte Orientale.

Il costo a settimana per bambino è di 120 euro.

La quota ridotta di 110 euro si applica nel caso in cui ci sia un fratello/sorella iscritto/a alla stessa settimana. Un bambino pagherà la quota intera uno la ridotta.

[image.png] https://forms.gle/7KJJwMUyWRGQ5E8TA

PER MAGGIORI INFO

[image.png]https://bit.ly/3PRUg9K

PRONTI A ISCRIVERVI? VI ASPETTIAMO!

[unnamed.jpg]

🔊 Listen to this