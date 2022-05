(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 TERRORISMO: PEREGO (FI), A QUELLO DI MATRICE IDEOLOGICA OGGI SI AFFIANCA QUELLO JIHADISTA

“Il 9 Maggio 1978 il Presidente Aldo Moro venne assassinato dalla Brigate Rosse e il suo corpo venne ritrovato nel baule di una Renault 4 in Via Caetani a Roma. Il nostro Paese è stato colpito per decenni dal terrorismo di matrice ideologica, a questa minaccia mai sopita, oggi si affianca il terrorismo jihadista che vede in Al Qaeda ed ISIS i maggiori potenziali rischi. Per questo non vanno sottovalutate le parole dei due leader, Ayman Al-Zawahiri e Abu-Omar Al-Muhajir, recentemente riapparsi nei media per invocare il Jihad verso l’Occidente. La nostra legge contro il terrorismo e la radicalizzazione è pronta per essere approvata in Parlamento e darà un importante contributo di prevenzione e contrasto per gli organismi preposti alla sicurezza della Repubblica”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this