(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022

Le finali per il primo e secondo posto di Coppa Italia, in programma domencia 26 giugno all’Augusto Lorenzoni di Bra (Cuneo), verranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook FIH.

FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE – DOMENICA 26 GIUGNO (h. 10) GUARDALA QUI:

https://www.youtube.com/embed/_RjfSj6abh8?fbclid=IwAR1eAG3KNoftdf_t0mh2e1a5Kyp8KCuBit8zjcWDviSacORwWkJK9HBM1io

FINALE COPPA ITALIA MASCHUILE – DOMENICA 26 GIUGNO (h. 12) GUARDALA QUI:

https://www.youtube.com/embed/5uQ9SlJ3KTg?fbclid=IwAR3_nlF-PFbepWwbG6XDh8_QhK6K4RhE6gT4DJUxoI-5a100mPBs1y4blLA

Fonte/Source: http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/12316-streaming-coppa-italia,-le-finali-per-il-primo-posto-in-diretta-su-youtube.html