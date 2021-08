VIBO VALENTIA L’attenzione del Procuratore Camillo Falvo resta alta per garantire la salute del territorio, mirata soprattutto al controllo capillare delle aziende e delle discariche. Per questo motivo la perlustrazione delle aree più impervie, già prerogativa delle Stazioni Carabinieri, è oggi più che mai indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla Procura di Vibo: la bonifica dell’intera Provincia di Vibo Valentia. Per l’ottenimento del risultato, le Stazioni operano in simbiosi con i Reparti Speciali dell’Arma quali NAS, NIL e l’8° Nucleo Elicotteri, fondamentale quest’ultimo per la pianificazione delle azioni operative da intraprendere a terra e la stesura della mappatura del territorio volta all’individuazione delle aree maggiormente sensibili al rischio di inquinamento. (News&Com)

🔊 Listen to this