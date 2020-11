Star Wars La Star di The Mandalorian Gina Carano ha deriso il Partito Democratico su Twitter questo fine settimana, scatenando appelli furiosi alla Disney per licenziarla

(AGENPARL)- Roma, 16 novembre 2020 – Carano ha pubblicato un meme che mostra due uomini che mettono maschere per il viso sugli occhi, con la didascalia: «ULTIME NOTIZIE: i leader del governo democratico ora consiglia [sic] che tutti noi indossiamo bende insieme alle maschere in modo da non vedere cosa sta realmente succedendo».

Alcuni utenti si sono immediatamente scatenati contro di lei.

«I miei occhi sono spalancati, guardando i sostenitori di Trump che si ribellano e accoltellano la gente per le strade di Washington questa sera senza alcuna interferenza da parte della polizia», ha scritto un a persona disinformato. «Porta questo meme nel salotto a cui appartiene».

My eyes are wide open, watching trump supporters rioting and stabbing people in the streets of DC tonight without any interference from the police.

Take this meme to parler where it belongs.

— Barbara Kelley (she/her) (@bgkelley411) November 15, 2020