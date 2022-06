SSSD_Pucciarelli_14 Giugno 2022 – Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue_NotaStampa

(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 [cid:image001.png@01CF713E.F1B97D10]

MINISTERO DELLA DIFESA

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa

Senatore Stefania Pucciarelli

Nota Stampa

14 Giugno 2022 – Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue

La solidarietà che salva la vita.

Roma, 14 giugno 2022

Il messaggio scelto dall’OMS in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue di oggi è “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”.

L’impegno di chi, ogni giorno compie questo gesto solidale a favore di tanti esseri umani bisognosi è non solo encomiabile ma fondamentale.

“Questa giornata rappresenta” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli “un’occasione per ringraziare i donatori per la loro opera preziosa: donare sangue significa condividere la Vita.

Anche i nostri militari, in ogni occasione, sono sempre in prima fila nel donare il proprio sangue, accade ovunque esiste una comunità militare e un ente bisognoso, perché anche questo fa parte della missione delle Forze Armate a favore della collettività”.

Una nave militare in porto, un reparto impegnato in un teatro operativo, un istituto di formazione, un velivolo militare in un aeroporto, insomma tutti i nostri cittadini con le stellette sono speciali anche in questi gesti spontanei e solidali, un valore prezioso da salvaguardare perché rispettoso dei principi di uguaglianza e solidarietà che la Costituzione Italiana evidenzia.

“Credo che non siano mai abbastanza le occasioni per ringraziare le donatrici e i donatori di sangue” conclude il Senatore Pucciarelli “perché il loro contributo al benessere della società è prezioso e indispensabile. Il loro impegno e la loro disponibilità rendono possibile la vita, il benessere di persone bisognose e dei loro familiari.

Grazie donatori e donatrici, civili e militari, grazie per condividere la Vita

Ministero della Difesa

Segreteria del Sottosegretario di Stato

Sen. Stefania PUCCIARELLI

Luca Anconelli

