Sparatoria Questura: Molteni, dolore e amarezza, vicino a familiari vittime

“Profondo dispiacere e amarezza per l’omicidio di due poliziotti che, di fatto, resta senza un colpevole. Non posso che ribadire la mia vicinanza e solidarietà ai familiari di Matteo e Pierluigi e unirmi al profondo dolore di tutta la grande comunità della Polizia di Stato per la perdita di due giovani colleghi”. Così il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni a proposito della sentenza della Corte d’Assise di Trieste che ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran per la sparatoria in Questura del 4 ottobre 2019.

