Socialdigì, Assessore Satta: “La Regione promuove la transizione digitale e la conoscenza dei servizi disponibili coinvolgendo gli anziani”

– Domani (mercoledì 29 giugno) alle 10.30, al Teatro comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa (via Tuveri), prende il via il progetto “SocialDigì”, nuovo format indirizzato agli anziani, promosso dall’Assessorato regionale degli Affari generali con l’obiettivo di favorire il processo di transizione digitale e di conoscenza dei servizi disponibili. Il Progetto, che domani coinvolgerà i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, permetterà ai partecipanti di familiarizzare, attraverso lezioni ed esercizi pratici organizzati in un percorso di venti ore, con linguaggi, operazioni e modalità di accesso alla rete in piena sicurezza, come scaricare documenti, compilare form di iscrizione, attivare lo Spid (Sistema pubblico d’identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi), la Cie (Carta d’identità elettronica) ed effettuare pagamenti online verso la Pubblica amministrazione. Un’importante occasione per favorire la conoscenza del linguaggio iconografico che caratterizza i servizi offerti, mantenendo aderenza con gli elementi identitari (gli strumenti per il tutoraggio saranno realizzati in italiano e in sardo) del vissuto dei partecipanti, incrociando le loro conoscenze e la loro esperienza con le esigenze dei processi avviati con la transizione digitale.

“La Regione Sardegna è molto impegnata a favorire la piena inclusione di tutti i sardi nel processo di transizione digitale avviato dal Governo e finanziato attraverso i fondi del Pnrr – ha detto l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, che domattina parteciperà all’evento – Il nostro impegno è mirato a raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. Il progetto ‘SocialDigì’ prende avvio a Villaspeciosa con l’auspicio che possa essere replicato anche in altri Comuni dell’Isola in base alle risorse disponibili”