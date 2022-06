(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 Sinistra Civica Ecologista Municipio X : Plesso Amendola, straordinaria mobilitazione dei cittadini per impedire la chiusura di una classe di scuola d’infanzia. La Dirigente Scolastica e la Direzione Scolastica Regionale ascoltino la voce dei cittadini di Ostia Ponente.

Davanti la straordinaria mobilitazione dei cittadini di Ostia Ponente al fine di impedire la chiusura di una classe di scuola d’infanzia nel plesso dell’Amendola, non potevamo rimanere fermi ai blocchi di partenza. Con la Consigliera Arcamone abbiamo tempestivamente chiesto un intervento dell’Assessore Mastrantoni sia per chiarire e approfondire quanto sta accadendo, quindi i motivi che hanno portato a questa ipotesi di chiusura, sia per ottenere dalla Direzione Scolastica Regionale l’impegno di formare ad ogni costo la classe in oggetto. Non basta. In queste ore anche le famiglie direttamente coinvolte si sono mobilitate. Abbiamo ricevuto l’appello accorato di molti genitori preoccupati rispetto alla possibilità che il prossimo anno scolastico non si formi una classe di scuola d’infanzia. Apparentemente emerge che l’unico motivo a cui si aggancia questa decisione sia legato al ridotto numero di iscrizioni pervenute. Fortunatamente in queste ore, per salvare la classe, anche grazie alla mobilitazione dei cittadini e delle famiglie interessate, sembra che nuove iscrizioni stiano arrivando colmando e forse superando il numero minimo di iscrizioni necessarie. Questa notizia, se confermata, consentirebbe alla Dirigente Scolastica di chiedere formalmente alla Direzione Scolastica Regionale di formare la classe di scuola d’infanzia nel plesso dell’Amendola anziché chiuderla. In ogni caso chiederemo alla Direzione Scolastica Regionale, vista l’importanza e la necessità di aumentare l’offerta didattica nel quadrante di Ostia Ponente, l’impegno di formare ad ogni costo la classe. Non possiamo permettere che il Plesso dell’Amendola perda una classe, non possiamo permettere che il quadrante di Ostia Ponente venga ancora una volta penalizzato. Non possiamo permetterlo perché questo quartiere di Roma ha bisogno di vedere irrobustita l’istituzione scolastica e non certo impoverita. Non possiamo permetterlo perché la scuola è il centro vitale di ogni realtà urbana e se la scuola si impoverisce tutto il quartiere ne sarà drammaticamente penalizzato e noi questo non possiamo consentirlo. Non possiamo permetterlo perché chiudere una classe significa negare diritti ai cittadini di Ostia Ponente. L’Assessore Mastrantoni, che ringraziamo per la tempestività e l’impegno diretto, farà tutti gli approfondimenti necessari. Chiederemo inoltre ai nostri Consiglieri Comunali di riferimento di portare anche in Campidoglio questa battaglia di giustizia e di civiltà perché Ostia Ponente non è una zona franca, una terra di nessuno, ma è un quartiere di Roma Capitale. Intanto genitori e cittadini stanno raccogliendo firme per impedire che il plesso dell’Amendola perda una classe.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio X – Sinistra Italiana

