(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, giovedì 16 giugno 2022

Servizio civile digitale: dal 20 giugno attivo lo Sportello digitale per i cittadini

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro comunica che, a partire da lunedì prossimo 20 giugno, sarà nuovamente attivo lo “Sportello digitale”. Nato nell’estate 2021 per offrire supporto digitale gratuito a tutti i cittadini, quest’anno sarà collocato all’interno del Palazzo dell’Assessorato, in Piazza della Repubblica n. 15, e offrirà assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma quadro di sperimentazione del Servizio Civile Digitale, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si pone l’obiettivo di individuare interventi per offrire supporto e formazione ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie, è stato finanziato il progetto SMART PA, nato dalla co-progettazione del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione con le ACLI.

Lo Sportello digitale sarà gestito da due giovani operatori volontari del Servizio Civile Digitale, che forniranno supporto all’attivazione dello SPID, alla creazione di account e utilizzo della casella di posta elettronica e alla risoluzione di problemi tecnici anche legati all’accessibilità. Novità di quest’anno è inoltre l’introduzione di tutta una serie di attività atte a fornire all’utente indicazioni operative per favorire l’accesso digitale al mondo del lavoro, attraverso l’iscrizione a siti istituzionali come Lavoro per te, alla piattaforma SOL per la consultazione e adesione alle Chiamate pubbliche, all’attivazione di App specifiche per la ricerca di lavoro.

“Visto il successo riscosso dallo Sportello digitale la scorsa estate, abbiamo voluto riproporre questo servizio molto apprezzato dai cittadini”, afferma l’Assessore Luigi Bertschy. “Abbiamo ricevuto sollecitazione per la riproposizione del servizio – aggiunge – e, con piacere, ringraziando i giovani che hanno aderito al Servizio civile, da lunedì potranno accedere al servizio tutti i cittadini che avranno necessità di essere supportati nelle procedure digitali allo Sportello digitale”.

🔊 Listen to this