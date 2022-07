Serie A Baseball 2022: Poule Salvezza – Presentazione 1^ giornata ritorno

(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 La prima giornata di ritorno della poule salvezza offre i derby Tecnovap Verona – Padova e New Black Panthers Ronchi – Sultan Cervignano, quest’ultimo importante soprattutto per le tigri di Cervignano, al momento terzultimi nel girone E1. Derby fondamentale anche nel girone F1, dove il Fontana Ermes Sala Baganza affronterà il Comcor Modena per tenere vivo il discorso salvezza soprattutto in vista dello scontro diretto emiliano-romagnolo tra Farma Crocetta e Mediolanum New Rimini.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/week-end-importante-in-poule-salvezza)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98140)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Il programma della 1^ giornata di ritorno (2-3/07)

Gir. D1: sabato: Tecnovap Verona – Padova; Metalco Dragons – Cagliari; domenica: Metalco Dragons – Cagliari; Settimo – Ciemme Oltretorrente.

Gir. E1: sab: New Black Panthers Ronchi – Sultan Cervignano; dom: Senago – Itas Mutua Rovigo; Ecotherm Brescia – Platform-TMC Poviglio.

Gir. F1: sab: Farma Crocetta – Mediolanum New Rimini; dom: Fontana Ermes Sala Baganza – Comcor Modena. Riposa: OM Valpanaro Bologna Athletics.

Gir. G1: dom: Longbridge 2000 – Big-Mat Grosseto; CSA Torre Pedrera Falcons – Hotsand Macerata. Riposa: Academy of Nettuno.

Classifiche:

Gir. D1: Cagliari (9-1), .900; Padova (7-3), .700; Tecnovap Ver (6-4), .600; Settimo e Ciemme Oltr (3-7), .300; Metalco Cas (2-8), .200.

Gir. E1: NBP Ronchi (8-2) .800, Itas Mutua Rov (7-3), .700; Platform TMC Pov (5-5), .500; Sultan Cerv (4-6) .400; Senago e Ecotherm Bre (3-7), .300.

Gir. F1: Comcor Mod (6-2) .750; Farma Cro (4-3), .571; OM Valpanaro Bo (4-4), .500; Mediolanum Rim (3-4) .429; Fontana Ermes Sala B. (2-6), .250.

Gir. G1: Big-Mat Gr e Hotsand Mc (7-1) .875; Academy Net (4-4) .500; Longbridge (1-6) .143; CSA T. P (0-7), .000.

Foto orizzontale: il lanciatore della Itas Mutua BSC Rovigo Enrico Crepaldi (credit: PhotoBass)

Foto verticale: il battitore del BC Settimo Williams Wong (El Tambor Mayor)

