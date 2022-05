(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Scuola: ufficio scolastico e istituzioni alla secondaria di primo grado di Murano

Questa mattina gli assessori all’Istruzione del Comune e della Regione si sono recati in visita alla scuola secondaria di primo grado Vivarini, a Murano, insieme alla Direttrice dell’Ufficio Scolastico Carmela Palumbo. L’obiettivo è stato quello di manifestare l’attenzione nei confronti delle esigenze e delle peculiarità delle isole della laguna veneziana.

A riceverle e accompagnarle in una presentazione degli spazi e delle attività dell’istituto sono state la Dirigente scolastica Alessandra Artusi, alcuni docenti e genitori, tra cui la mamma che nelle settimane scorse si era rivolta alle Istituzioni per la formazione delle future prime. Alcune rappresentanti di classe dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo, alla notizia della possibilità che alcune classi prime non venissero formate, avevano rappresentato tutta la loro preoccupazione agli Assessori, chiedendo di intervenire.

Era seguita un’audizione delle firmatarie a Ca’ Farsetti, in cui l’assessore, il consigliere delegato alle Isole e il presidente della X Commissione avevano ribadito l’impegno del Comune a salvaguardare le classi nelle isole in linea con la direzione che l’Amministrazione porta avanti attraverso politiche di tutela delle residenzialità collegate, come il “social housing”, per incentivare i nuclei familiari giovani, con attività lavorative legate a quell’ambito territoriale, a rivitalizzare il tessuto socio-economico-culturale. In questo senso – era stato sottolineato – preservare le scuole rappresenta anche una forte azione di contrasto allo spopolamento della Venezia insulare, processo già avviato ma che potrebbe accelerare se venissero persi servizi scolastici adeguati sul territorio.

Questo impegno si era successivamente tradotto in una mozione presentata in Consiglio comunale e votata all’unanimità che impegnava il sindaco e la Giunta a farsi portavoce con il Ministero per azioni volte a valorizzare la peculiarità della città di Venezia, la cui conformazione territoriale, urbana e sociale costituiscono una unicità il cui riconoscimento è fondamentale, soprattutto nella misura in cui la realtà educativa gode di una centralità strategica ribadita al centro di tutti i programmi europei e governativi con il PNRR.

