COSENZA Nella tarda serata di ieri, due adulti con quattro bambini hanno perso l’orientamento mentre erano intenti a fare una escursione in una zona boscosa nelle montagne di San Giovanni in Fiore (CS) nel Parco Nazionale della Sila. L’allarme è scattato intorno alle 18:30 e immediatamente sono iniziate le ricerche da parte di due squadre del Soccorso Alpino Calabria delle Stazioni Lorica e Camigliatello, unitamente ai Carabinieri forestali e Guardia di Finanza. Solo in nottata, intorno alla mezzanotte i 4 sono stati ritrovati in buone condizioni fisiche e riportati alle loro auto. (News&Com)

