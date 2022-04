(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 SALARIO MINIMO: CATTANEO (FI), AVREBBE RIPERCUSSIONI SU TENUTA GOVERNO, NON VOTEREMO MAI PROVVEDIMENTI CHE LO CONTENGONO

“Forza Italia non voterà mai qualsivoglia provvedimento legislativo che contenga il salario minimo. Non è una misura che garantisce ai lavoratori maggiore dignità e retribuzioni più corpose. Semmai il contrario. Nel nostro Paese farebbe aumentare il lavoro nero, genererebbe una spirale al ribasso di tutti i salari e danneggerebbe le imprese. Ovvero, tutto quello che bisogna evitare, soprattutto in una congiuntura economico e sociale così complessa come quella di adesso. Insomma, per Forza Italia non vi è alcuno spazio per questa misura in questa legislatura e con questo governo. Esortiamo pertanto il titolare del dicastero di Via Veneto a ‘lavorare’ su misure che non impattino negativamente sulla tenuta del governo, evitando di creare ulteriori tensioni all’interno della maggioranza”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Lo strumento principe per fare aumentare i salari a tutti i lavoratori è il taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Via l’IRAP subito”, conclude.

