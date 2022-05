(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Ruby-ter: Marrocco (FI), riforma giustizia urgente e prioritaria

“È veramente urgente e prioritaria la riforma della giustizia. Non si può richiedere una condanna per fatti dai quali una persona è stata assolta in formula piena, in Cassazione, per l’infondatezza del reato principale, è scandaloso.

Una certa magistratura sembra “ossessionata” da Silvio Berlusconi tanto da vuol distorcere la realtà.

Al Presidente Berlusconi esprimo la mia vicinanza e solidarietà certa che saprà reagire a questa ennesima accusa diffamatoria”. Lo scrive in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

