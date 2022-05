(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 RUBY TER, CANNIZZARO (FI): “A BERLUSCONI SOLIDARIETA’. GIUSTIZIA VA RIFORMATA”

“Al presidente Silvio Berlusconi, uomo delle istituzioni che ha fatto e segnato la storia di questo Paese, la mia personale solidarietà. E’ del tutto evidente che la richiesta del pm è fuori dal tempo e dalla storia, un inaccettabile e anche triste tentativo, l’ennesimo, di usare la giustizia a fini politici. E’ anche per questo, e per tutti i cittadini, che questa giustizia va riformata e l’occasione dei referendum rappresenta l’opportunità giusta”.

Lo dichiara in una nota Francesco Cannizzaro, deputato e responsabile nazionale per il Sud di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this