+++RPT CON TESTO CORRETTO+++DL Aiuti: D’Attis (FI), 23 mln per pesca boccata ossigeno per marinerie pugliesi

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 DL Aiuti: D’Attis (FI), 23 mln per pesca boccata ossigeno per marinerie pugliesi

“Con il decreto Aiuti, grazie al grande lavoro portato avanti dal sottosegretario Francesco Battistoni e del relatore, on. Alessandro Cattaneo, ulteriori 23 milioni di euro, sotto forma di credito di imposta, saranno destinati a sostenere il settore ittico, fortemente provato dal caro-gasolio. Si tratta di un’ottima notizia per le marinerie pugliesi, da settimane costrette a fermarsi nei porti con conseguenze drammatiche per famiglie e aziende. In Puglia infatti, dove la pesca ha un valore economico altissimo, la situazione è tragica. Questa è quindi una boccata d’ossigeno, un importante passo avanti a sostegno di un settore fondamentale e strategico per l’economia del Paese. Siamo soddisfatti, ma continueremo a batterci per sostenere i nostri pescatori e contrastare le speculazioni che stanno portando tante famiglie e imprese al collasso”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e Commissario regionale del partito in Puglia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this