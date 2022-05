(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 17 maggio – “Il Reddito di cittadinanza è uno strumento che è stato scritto e costruito male, e i suoi effetti si vedono ogni giorno. Non ci sono controlli preventivi, viene concesso su richiesta, e quotidianamente avvengono truffe in merito sventate dallo straordinario lavoro delle forze dell’ordine. – Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato intervistato a Mattino 5 –

Prima esisteva il REI che passava attraverso gli assistenti sociali e i comuni. Uno strumento individuale e personalizzato in grado di essere potenziato, per sconfiggere la lotta alla povertà che è fondamentale.

In questo Paese – prosegue – ci sono molte persone povere e in difficoltà che il reddito di cittadinanza non lo vedono nemmeno. E’ questo il problema: arriva a persone sbagliate e non arriva a quelle che ne hanno realmente bisogno. Non solo: il RDC non aiuta nemmeno a risolvere i problemi dell’occupazione. L’Italia ha una disoccupazione altissima, ci sono più di 1 milione di persone che percepiscono il RDC e che potrebbero lavorare. E’ uno strumento che non mette in contatto futuri lavoratori e imprese, mentre al contrario queste risorse andrebbero trasferite in parte sulla povertà ed in parte alle aziende per incentivare le assunzioni.” conclude

