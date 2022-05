(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 10 maggio – “Maledetta Sarajevo” è un libro che ripercorre con testimonianze, interviste, documenti la guerra nei [Balcani](https://www.facebook.com/hashtag/balcani?__eep__=6&__cft__[0]=AZW_Rtu9Uv4psL5GWV5iQrz4tUnVNDRP1ahaytqnXlX1F53fYuy0wyjf8JBKyPqhfOLZHD6zjWtiQP3iRGzz3yy8iVhFIZkqnInCCroXiuDkXt7cmIIvpAuPcoXMNJPtcb2D7SLua4PkxA2tUw91LZ1S&__tn__=*NK-R) di trent’anni fa.

Tanti i parallelismi con la crisi che stiamo vivendo oggi, tante differenze e alcuni eventi che aiutano a capire equilibri odierni. Entrambi i conflitti, nella ex Jugoslavia e in Ucraina, dimostrano che dove non si è riusciti a costruire l’Europa non si è garantita la pace.

È forse questa la grande sfida che ci attende nei prossimi mesi: ci sono paesi nei Balcani che hanno una grande voglia di entrare a far parte dell’Unione europea, un modo per archiviare definitivamente quella stagione di guerre e ostilità su base etnica che – è il rischio – può sempre ritornare.”

