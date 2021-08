(AGENPARL) – Roma, 03 ago 2021 – “Questo pomeriggio ho incontrato i tassisti. I sindacati Ugl taxi, Fit Cisl, Uil trasporti, Usb taxi, Federtaxi Cisal, Unione tassisti italiani, Samarcanda e Associazione tutela legale taxi con la cooperativa 6645 per discutere con loro e ascoltare i punti chiave per riuscire a migliorare un servizio fondamentale per la mobilità cittadina”. Così il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti, a margine dell’incontro con le sigle sindacali del settore taxi.

“Sono fermamente convinto – ha aggiunto – dell’importanza delle auto bianche e per questo mi sto impegnando e sto studiando nuove soluzioni per dare slancio al settore e portare a livelli superiori il servizio. Necessaria è la lotta all’abusivismo: non è possibile che siano i tassisti stessi a dover cacciare gli abusivi ai capolinea taxi”.

“Deve esser rafforzato il servizio di vigilanza della polizia locale – ha proseguito Michetti – per impedire che gli avventori possano prelevare i turisti facendo pagare loro cifre fuori mercato e in piena illegalità. Altra richiesta che mi è stata presentata è stata quella di liberare le corsie preferenziali: le aree riservate ai mezzi pubblici devono diventare delle autostrade per i taxi, chi non è autorizzato non deve transitarci e va sanzionato. Solo in questo modo il servizio delle auto bianche diventa efficace, utile e veloce”.

“Oggi – ha dichiarato – i tassisti mi dicono che anche per fare tratte brevissime, per colpa di cantieri aperti senza una programmazione logica, impiegano troppo tempo. Questo fa lievitare i costi per gli utenti e allontana i cittadini dal servizio. Occorre poi un lavoro strutturale per consentire ai taxi di lavorare in modo migliore sia nelle stazioni che negli aeroporti”.

“Poi la sicurezza: dobbiamo garantire ai nostri tassisti maggiore sorveglianza per evitare, specialmente nelle ore notturne, che diventino preda di malintenzionati. Sono convinto di portare Roma a standard altissimi nel settore taxi anche grazie alla collaborazione con i sindacati e le cooperative”, ha concluso Michetti.