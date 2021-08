(AGENPARL) – Roma, 08 ago 2021 – “Spero che il green pass non venga richiesto per votare ad ottobre.

Sarebbe un formidabile alleato di chi vuole ostacolare l’affermazione del centrodestra”. Così ha dichiarato Simonetta Matone, candidato Prosindaco al Campidoglio e consigliere comunale per la Lista della Lega.

“Su green pass e vaccini – spiega – e’ stata fornita da alcuni esponenti della comunità scientifica e personaggi che hanno speculato politicamente una informazione fuorviante per coloro che hanno deciso in piena libertà di non vaccinarsi”.