(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 ROMA: GIACOMONI (FI), STATO DI ABBANDONO E SPORCIZIA, DA M5S A PD NULLA E’ CAMBIATO

[][] “Da cittadino romano ti senti fortunato, ti svegli quasi sempre con il sole e sai di essere nel centro del mondo, ti ritrovi a camminare nei vicoli della città eterna, ma appena giri l’angolo il passaggio da cittadino fortunato a cittadino indignato è breve, non vedi più la storia di Roma, ma il suo degrado…Dai 5 stelle al PD nulla è cambiato!!! Domenica mattina di fine maggio, 30 gradi all’ombra e il centro della città è una maleodorante discarica a cielo aperto. Il biglietto da visita migliore per evitare che il turista torni. Mi trovo a camminare su un tappeto di cicche e vetri, disseminato di rifiuti nauseabondi. Agli angoli delle strade, a un metro dai tavoli all’aperto dei ristoranti, cumuli di spazzatura. Dai sacchi che i gabbiani aprono con il becco, i rifiuti si spargono sui marciapiedi, sui mucchi di carta e plastica abbandonati, mente fuori dai negozi i passanti, non trovando secchi contribuisco al degrado, depositando a terra gelati sciolti, bottigliette, carte sporche… E di fronte a questo stato di abbandono e a questa sporcizia c’è chi ancora dice che non servono i termovalorizzatori, mentre gli operatori dell’Ama, da me interpellati, dicono che non passano a raccogliere la spazzatura perché hanno i camion pieni e non saprebbero dove portarla. Quanto ancora possiamo resistere in queste condizioni? Ma è così difficile stabilire un orario in cui gli operatori ecologici passano e ritirano direttamente dai ristoranti e dai bar i rifiuti senza doverli lasciare negli angoli della città, dove restano per ore e giorni interi, diventando cibo per gabbiani, ratti e cinghiali??? Ed ora veniamo a sapere che dopo i gabbiani, i topi, le blatte ed i cinghiali, stanno arrivando le zecche e le pulci… saranno loro i nuovi abitanti della città eterna… Povera Roma!”. Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

