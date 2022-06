(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Roma Capitale: Calabria (FI), riforma è svolta epocale

“Con i due emendamenti presentati, in qualità di relatori, al testo di riforma costituzionale sui poteri di Roma Capitale, siamo riusciti a contemperare l’autonomia legislativa in capo all’assemblea capitolina, che dovrà individuare a maggioranza dei due terzi le materie in cui intende avere una potestà legislativa esclusiva, e la responsabilità dello Stato sul piano ordinamentale e di attuazione. Questa riforma è una svolta epocale e una sfida per l’amministrazione, che dovrà dimostrarsi all’altezza”. Così in un’intervista al Corriere della Sera la deputata di Forza Italia e relatrice della proposta di legge costituzionale sui poteri di Roma, Annagrazia Calabria. “Uno dei settori sui quali la riforma avrà un forte impatto – spiega – è quello dell’edilizia residenziale pubblica: Roma potrà agire autonomamente nel ripensare il tema delle case popolari, pianificare e costruire senza alcun dispendio burocratico né i blocchi che adesso si creano nei passaggi tra i diversi livelli istituzionali. Nuovi scenari si apriranno anche per il turismo e i trasporti, dalla metropolitana al Gra, fino alla navigabilità del Tevere, che potrebbe essere potenziata”. Quanto alla situazione dei rifiuti nella Capitale, Calabria osserva: “Bisogna intervenire subito per riportare il decoro e potenziare la raccolta differenziata, di 15 punti sotto la media nazionale. Spendiamo cifre esorbitanti per portare la spazzatura fuori regione perché non abbiamo impianti e in Ama l’assenteismo è il doppio della media nazionale. Serve una terapia d’urto che passa attraverso lo spazzamento delle strade, la pulizia delle aree pubbliche, la rimozione delle erbe infestanti, l’aumento della differenziata e la lotta gli sprechi. Il sindaco gode già oggi di poteri speciali commissariali e risorse importanti, l’auspicio è che si dimostri all’altezza delle grandi sfide”.

