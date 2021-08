(AGENPARL) – Roma, 04 ago 2021 – “A quanto pare un anno e mezzo di pandemia, con le aziende chiuse o aperte a intermittenza, non è bastato per distruggere gli esercenti della Capitale. Da oltre 10 giorni una parte importante del centro storico vede una strada strategica come via Arenula – che collega Ponte Garibaldi con Largo Argentina – essere interdetta al traffico veicolare. Un danno per le attività produttive, dai negozi di vario genere alla ristorazione e ai bar della zona, già penalizzati dallo scarso transito dei turisti e dalla mancata ripresa economica delle imprese. Sull’interdizione di via Arenula mi sono arrivate diverse segnalazioni anche da parte di residenti e commercianti, nessuno sembrerebbe sia stato avvisato dalla chiusura. Non si conosce la motivazione dei lavori e che tempi ci vorranno per riapre la strada. Centro storico abbandonato, quando invece dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una Capitale che riparte. Con Gualtieri sindaco perché Roma all’altezza delle grandi metropoli europee”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Antonelli, candidato con la ‘Lista Civica Gualtieri Sindaco’ alle comunali di Roma.