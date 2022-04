(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 RIFORME: BALDELLI (FI) DA CASSESE FOTO CRISI POTERE LEGISLATIVO. CONVENZIONE È OCCASIONE E SFIDA PER TUTTI

“Il prof. Sabino Cassese, con il suo intervento sul Corriere della Sera di oggi, fotografa nitidamente limiti e criticità del potere legislativo, richiamando la necessità di “mettere ordine tra i poteri dello stato, riconducendo ciascuno alla propria funzione primaria” e aggiungendo che “una pdl costituzionale per l’istituzione di una Convenzione che ridisegni la seconda parte della Costituzione stabilendo il ruolo dei protagonisti, è già stata presentata alla Camera. Un tema così rilevante, trasversale e urgente, è un tema che tutti abbiamo il dovere di affrontare e che, specie in questo momento, rappresenta un’occasione e una sfida da non perdere per partiti, movimenti e gruppi parlamentari”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

