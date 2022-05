(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Rifiuti, De Angelis (Lega) “Figuraccia Anzaldi, Gualtieri attua parte programma Lega”

Roma, 5 mag. -“Dal nulla, Michele Anzaldi si sveglia appena in tempo per fare una figuraccia. Gualtieri non ha mai parlato di termovalorizzatori in campagna elettorale. Zingaretti non ha mai pianificato la realizzazione di un simile impianto nel suo piano rifiuti. La Lega, invece, ha sempre portato avanti l’idea del termovalorizzatore come soluzione del problema rifiuti a Roma. Di fatto, Gualtieri attua un pezzo del programma amministrativo della Lega. Non si disturbi a ringraziarci”.

Lo dichiara la deputata romana della Lega Sara De Angelis

