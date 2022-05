(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 “La regione Lazio ha a disposizione oltre 16 miliardi di euro di investimenti tra PNRR e programmazione nazionale e comunitaria 2021 -2027, auspico che questa volta l’amministrazione di Latina sappia cogliere l’opportunità diversamente da quanto avvenuto in passato con l’edilizia scolastica. Tali fondi, se ben gestiti da una amministrazione capace ed attenta, possono essere determinanti per intervenire in tutti i settori per migliorare la qualità della vita, ma anche per creare nuove opportunità. Soprattutto in questo delicato momento storico, in cui purtroppo, la guerra tra Russia e Ucraina ci mette di fronte a nuove sfide ed impegni. Salute, welfare e casa rappresentano uno degli aspetti centrali della programmazione. Allo stesso modo, sono cruciali gli interventi a favore dell’occupazione e della formazione sia professionale sia universitaria di cui i nostri giovani di Latina potrebbero ampiamente beneficiare. Per tanto invito l’attuale amministrazione ad essere attenta e non sottovalutare questa occasione ed avanzare proposte strutturali per una provincia che vuole essere competitiva e necessita di rinnovamento a livello nazionale ed internazionale. I fondi, come ha spiegato il vicepresidente Leodori, potranno essere anche dedicati agli interventi per le aree urbane e metropolitane, le aree rurali, i piccoli comuni e i borghi, nonché ad azioni a favore di cultura e sport, in quanto fattori decisivi di inclusione e strumento di contrasto alla marginalità sociale”.

