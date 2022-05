(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Referendum, Lega “Sì al referendum per una giustizia giusta”

Roma, 27 mag. – Importante successo di pubblico, oggi, all’evento ‘Cambiamo la Giustizia’ che si è svolto a Latina. La Lega si spende attivamente sul territorio e rompe il silenzio sui quesiti referendari che puntano a riformare la giustizia italiana. La senatrice e responsabile del dipartimento giustizia del partito, Giulia Bongiorno, intervenendo, ha sottolineato l’importanza di questo referendum, poiché la riforma Cartabia non appare essere sufficiente e la politica non può più attendere che sia la magistratura, da sola, a riformarsi. L’ex magistrato e capogruppo in Campidoglio, Simonetta Matone, nel definire i quesiti referendari come la base di una vera e propria rivoluzione copernicana, ha fatto riferimento al sistema correntizio presente nel CSM che, come raccontato anche nel libro di Palamara, ha cancellato la meritocrazia. Il deputato della Lega e coordinatore regionale del Lazio, Claudio Durigon, ha lamentato l’eccessivo silenzio intorno al referendum del 12 giugno. L’impegno che il partito sta profondendo sul territorio, infatti, serve proprio a sensibilizzare tutti i cittadini, e a diffondere in modo capillare il messaggio che, andando a votare sì ai referendum, si può finalmente cambiare e riformare davvero la giustizia del nostro paese. Nella sua conclusione, il sottosegretario all’economia, Federico Freni, ha ribadito l’importanza di avere una giustizia che sappia garantire certezza non solo ai cittadini, ma anche alle imprese.

Lo scrive, in una nota, la segreteria regionale del Lazio della Lega.

