L’evento sarà alle 15.00 di sabato 30 aprile e farà affidamento sull’esperienza

del maestro Fabio Roveri

La lezione fornirà la formazione tecnica e teorica per esprimersi liberamente

tra blues, rock, jazz e pop

AREZZO – Un pomeriggio dedicato all’improvvisazione con la chitarra moderna. La

scuola di musica Proxima Music di Arezzo arricchisce la sua proposta didattica con

un seminario che, in programma alle 15.00 di sabato 30 aprile, permetterà di vivere

un approfondimento tecnico e teorico per esprimersi liberamente con lo strumento

nei diversi generi blues, rock, pop e jazz. L’appuntamento si colloca nella fase finale

dell’anno di corsi e ambisce a fornire un’ulteriore opportunità formativa per

chitarristi di ogni età e con ogni preparazione che potranno confrontarsi con

l’esperienza del maestro Fabio Roveri, insegnante e musicista con un curriculum

artistico che vanta centinaia di concerti in Italia e all’estero.

L’incontro è motivato dalla volontà di Proxima Music di configurarsi come un centro

di promozione e di sviluppo della musica nella sua accezione moderna e

contemporanea, attraverso l’organizzazione di iniziative su generi quali pop, rock,

blues e jazz. L’incontro del 30 aprile, ospitato dalla sede della scuola in via Severi,

vedrà Roveri a disposizione degli allievi per favorire l’acquisizione delle competenze

necessarie per improvvisare con la chitarra, accompagnando tra le regole e le basi

per suonare in modo libero e personale. Il docente personalizzerà la lezione a

seconda della preparazione dei partecipanti e andrà a spiegare l’attrezzatura tecnica

necessaria per gestire sul palco i diversi aspetti del suono, prevedendo dimostrazioni

concrete e prove pratiche per fornire consigli utili per crescere e per migliorare. Il

seminario potrà essere ulteriormente arricchito anche dalla possibilità di suonare

insieme e di poter così provare le esperienze e le dinamiche di una band.

Questa iniziativa rappresenta l’ultima occasione formativa promossa da Proxima

Music prima dei saggi di giugno che configureranno la conclusione delle lezioni e che

permetteranno agli allievi di condividere pubblicamente quanto appreso nel corso

dell’anno. I posti per l’incontro con Roveri sono limitati: per informazioni e iscrizioni

è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.

Arezzo, sabato 16 aprile 2022

