(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Presidio sicurezza notturno nei week-end a Venezia: ieri tre interventi della Polizia locale

Non è certo mancato il lavoro per le pattuglie della Polizia locale che ieri sera, per il terzo fine settimana consecutivo, hanno presidiato, nel turno serale/notturno, Campo Bella Vienna – Erbaria – San Giacometo e Campo Santa Margherita, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Metropolitana.

Due, in particolare, gli interventi compiuti in Campo Santa Margherita dal Nucleo Cinofili: il primo alle 21.30, quando è stato identificato, e quindi segnalato alla Prefettura, un diciottenne di Mirano, in possesso di un involucro di marijuana; il secondo alle 22.45, quando stessa sorte è toccata ad un sedicenne veneziano che aveva con sé una modica quantità di hascish. In entrambi i casi decisivo il fiuto del cane antidroga “Coco”.

Un’altra operazione di rilievo è stata effettuata in Campo Bella Venezia a Rialto, dove gli agenti del Nucleo Pronto Impiego Navigazione sono intervenuti per sedare una rissa tra due ragazzi facenti parte di un gruppo di coetanei visibilmente alterato dall’alcool. Tutti i giovani, residenti a Venezia e a Mestre, e in parte già noti alla Polizia locale per aver tenuto comportamenti analoghi, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta.

La serata è poi proseguita tranquilla grazie al presidio attento delle forze dell’ordine impiegate. I barchini molesti, dopo le trenta sanzioni e le denunce penali irrogate negli scorsi fine settimana, non si sono praticamente affacciati a Rialto.

Venezia, 27 maggio 2022

