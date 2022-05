(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 PRESIDENZIALISMO: SARRO (FI), E’ PATRIMONIO GENETICO DI FORZA ITALIA

“Il tema del presidenzialismo ha sempre rappresentato nella cultura politica di centrodestra, ma soprattutto nel patrimonio genetico di Forza Italia, un elemento centrale, perché significa rispettare quello che in democrazia rappresenta il valore maggiore, la sovranità. La sovranità che la nostra Costituzione riconosce solennemente come appartenere al popolo, ma che purtroppo, nell’esperienza politica degli ultimi decenni, abbiamo visto in molte, troppe occasioni essere mortificata nelle sue manifestazioni, se solo pensiamo al rovesciamento dei Governi che sono stati espressi dagli italiani nel 1994 e nel 2011, quando in pratica abbiamo avuto l’ultimo Governo effettivamente rispondente alla volontà e alla designazione del corpo elettorale”. Così il deputato di Forza Italia, Carlo Sarro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica. “Il presidenzialismo – ha aggiunto – rappresenta la risposta in termini di potenziamento qualitativo e quantitativo della sovranità rispetto a quelle scelte, che sono state compiute, ahimè, anche da questo Parlamento in tema, ad esempio, di riduzione dei parlamentari, che quella sovranità viceversa riducono nelle sue espressioni e nelle sue manifestazioni più importanti”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this