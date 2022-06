Premio Strega 2022 – I 7 finalisti

(AGENPARL) – ROMA gio 23 giugno 2022

Ci si avvia alla finalissima del Premio Strega 2022, a cui quest’anno eccezionalmente accedono sette anziché cinque libri con due ex aequo al quinto posto, mentre il settimo in virtù dell’art. 7 del regolamento di votazione, che recita: Se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo (così definito secondo la classificazione delle associazioni di categoria e le conseguenti valutazioni del comitato direttivo), accede alla seconda votazione il libro (o in caso di ex aequo i libri) con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei (o più) candidati.

Il 5 luglio alle 19 presso Casa delle Letterature si terrà l’incontro con la settina finalista di questa LXXVI edizione:

Marco Amerighi, «Randagi» (Bollati Boringhieri), proposto da Silvia Ballestra;

Fabio Bacà, «Nova» (Adelphi), presentato da Diego De Silva;

Alessandra Carati, «E poi saremo salvi» (Mondadori), presentato da Andrea Vitali;

Mario Desiati, «Spatriati» (Einaudi), presentato da Alessandro Piperno;

Veronica Galletta, «Nina sull’argine» (minimum fax), presentato da Gianluca Lioni;

Claudio Piersanti, «Quel maledetto Vronskij» (Rizzoli), presentato da Renata Colorni;

Veronica Raimo, «Niente di vero» (Einaudi), presentato da Domenico Procacci.

A intervistare gli autori ci sarà Giorgio Nisini.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Biblioteche di Roma e Casa delle Letterature, oltre che sul canale YouTube di Biblioteche di Roma.

