(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Ppe: Papatheu, grazie a Tajani FI sempre più centrale

“Ancora congratulazioni ed un grandissimo in bocca al lupo ad Antonio Tajani, rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo. Un riconoscimento importante e meritato, a testimonianza del suo impegno, della sua serietà e delle sue capacità”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “La meritocrazia è parte integrante del Dna di Forza Italia ed il nostro coordinatore nazionale ne è una prova eloquente – aggiunge la parlamentare azzurra -. Mai più il principio, se vogliamo chiamarlo così, dell’uno vale uno: noi siamo per l’uno che vale mille, proprio come Antonio. Con la sua riconferma, poi, il nostro partito si conferma ancora una volta sempre più centrale all’interno della grande famiglia del Ppe”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this