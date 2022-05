(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 PONTE MUSICA: GUALTIERI, BONIFICARE E RIQUALIFICARE AREA

Roma, 13 maggio 2022 – “Dopo il mio incontro coi cittadini al Ponte della Musica, è scoppiato un incendio nel sotto ponte, che ha coinvolto le sterpaglie presenti sulla banchina. Per fortuna l’incendio è stato domato repentinamente dai Vigili del Fuoco, che ringrazio per la rapidità del loro intervento, che ha scongiurato gravi danni a cose o persone. Questo evento conferma la necessità di intervenire per bonificare e riqualificare tutta l’area per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza”.

Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della consueta visita del venerdì nei quartieri della città.

🔊 Listen to this