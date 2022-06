(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Pnrr: Gelmini, prossima settimana protocolli per primi 6 progetti bandiera

“Il governo Draghi ha riscritto velocemente il Pnrr, e dunque nella fase iniziale non abbiamo avuto il tempo per una fase negoziale con gli enti territoriali. Ma dopo abbiamo lavorato, mi sono impegnata personalmente per questo, per un maggiore protagonismo delle Regioni”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento, organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore.

“Dentro questo quadro c’è poi anche la specificità dei progetti bandiera: si tratta di una misura già prevista nel decreto sulla governance del Pnrr, che è volta a favorire per l’appunto un maggiore protagonismo delle Regioni.

Con i progetti bandiera ogni Regione indica al governo una priorità, una misura strategica che dovrebbe diventare la plastica rappresentazione di quello che stiamo facendo con il Pnrr.

È significativo che la gran parte delle Regioni abbia puntato sulla transizione ecologica, a cui si riferiscono undici dei ventuno progetti bandiera presentati. Le scelte delle Regioni dimostrano la piena condivisione degli obiettivi e delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

E la prossima settimana firmeremo a Roma i primi sei protocolli con altrettante Regioni i cui progetti bandiera afferiscono al Ministero della Salute e a quello della Transizione ecologica”.

