PNRR, Di Palma (Ecoter) Bene raggiungimento obiettivi, ora serve vero rinnovamento Pubblica amministrazione

(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 Roma, 1 luglio 2022 – «Una buona notizia per la crescita del nostro Paese il raggiungimento dei 45 obiettivi del PNRR indicati per il primo semestre 2022. Per portare a casa nuovi importanti traguardi, ora, è necessario continuare con impegno per raggiungere i prossimi step adeguatamente preparati. Ma soprattutto bisogna proseguire in un vero rinnovamento della Pubblica Amministrazione, arricchirla di progettualità e professionalità in grado di rafforzarne l’efficienza». E’ il commento di Stefano Di Palma, direttore di ricerca di Ecoter, istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale.

