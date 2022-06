(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Pnrr: Boccia (Pd), su sanità, scuola e 5g non possiamo permetterci ritardi. No ad aggiudicazioni provvisorie

Pd sosterrà ogni sforzo accelerazione investimenti

“Oggi in Aula abbiamo espresso la nostra preoccupazione in merito al rispetto della data del 30 giugno 2022 per l’aggiudicazione definitiva e non provvisoria degli appalti relativi alla Strategia italiana per la banda ultra-larga, affidata al Pnrr. Al ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, abbiamo infatti chiesto quali azioni il governo intenda mettere in campo per il rispetto di tale data”.

Lo dichiara Francesco Boccia, responsabile Autonomie ed enti locali del Pd, a margine del question time.

“Abbiamo preso atto – prosegue l’esponente dem – dell’impegno del governo nel rispetto dei tempi ma siamo qui spinti da amministrazioni locali e regionali nel sostenere ogni azione per accelerare le procedure e rispettare i termini di aggiudicazione, attuazione e spesa. Per questo ribadiamo la ferma richiesta di un’aggiudicazione definitiva su scuola e sanità del Piano 5 G backhauling e del Piano 5G copertura, perché entrando nell’attuazione del Pnrr emerge senz’altro un impegno delle amministrazioni centrali ma soprattutto un aumento delle responsabilità scaricate sui territori. Da alcune settimane, molte amministrazioni locali ci indicano ritardi sugli investimenti infrastrutturali, che si sommano ai ritardi connessi ai contratti già firmati su altri investimenti e bloccati a causa dell’aumento del costo delle materie prime, aumento stimabile in oltre il 20% delle risorse preventivate dei comuni nei bilanci di previsione. Chiediamo in questa fase il massimo raccordo tra il ministero della Transizione digitale e il ministero dello Sviluppo economico. Su sanità, scuola e 5g non possiamo permetterci ritardi, il PD sosterrà ogni sforzo per un’accelerazione degli investimenti”.

Roma, 1° giugno 2022

