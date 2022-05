(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Partite Iva. Ricchiuti (FdI): continua la loro mortificazione ad ogni provvedimento

“Inutile negarlo, in momenti difficili come questo e con i prezzi alle stelle ogni euro in più nel portafoglio fa comodo a tutti. Ma anche da questa misura che sembra un contentino si continua a discriminare i lavoratori indipendenti. L’indennità una tantum da 200 euro arriverà direttamente nelle buste paga di luglio di lavoratori dipendenti e pensionati. Gli altri dovranno fare domanda all’Inps: lavoratori domestici, disoccupati, co.co.co, lavoratori stagionali, dello spettacolo o intermittenti e per ultimo inseriti anche i percettori del reddito di cittadinanza. La copertura del bonus si avrà con la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%, e che darà un gettito da 6,5 miliardi di euro. Per i lavoratori autonomi viene invece istituito un fondo ad hoc da 500 milioni per finanziare l’indennità una tantum che diviso 5 milioni fa circa 100 euro a testa. Quale sia il motivo per cui si continua a mortificare ad ogni provvedimento le partite Iva resta un mistero. O forse no!”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

