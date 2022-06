(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 03/06/2022

Orlando e Boccia a sostegno di Pezzopane: “Con noi una strategia, per Biondi e Meloni è impossibile”

Andrea Orlando, ministro del Lavoro, e Francesco Boccia, deputato e responsabile nazionale enti locali del Pd, già ministro per gli Affari regionali, sono intervenuti all’Aquila a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane. Aprendo la conferenza stampa il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina ha sottolineato che “la loro presenza, in virtù dei temi di cui si sono occupati anche per la città, è l’ulteriore testimonianza che per noi la priorità è il lavoro, è al centro delle nostre politiche e della candidatura di Stefania Pezzopane, al contrario dell’amministrazione uscente della città che non se ne è occupata”.

La candidata sindaca ha detto: “Abbiamo lavorato in questi anni per la città, a Roma e qui, sono stati anni duri ma di rinascita, se ci sono stati dei frutti è stato grazie al nostro lavoro. Abbiamo molte risorse per L’Aquila e il cratere, che derivano da provvedimenti come il 4 per cento e il PNRR, ma allo stato attuale queste vengono utilizzate in modo frantumato, senza una strategia. I dati del mercato del lavoro all’Aquila sono assai preoccupanti, in controtendenza anche con altre zone della provincia e della regione. La nostra strategia si chiama Patto per L’Aquila, la stileremo con il governo, l’Unione europea e la Regione e si concretizzerà in un programma di interventi che creeranno lavoro e ricchezza”. Pezzopane ha ricordato che “la leader del partito di Biondi ha sempre votato contro tutte le misure che ho citato, quelle che danno risorse alla città. C’è dissonanza e impossibilità per Biondi di costruire una strategia condivisa. Boccia e Orlando ci sono sempre stati accanto, sanno quello che significa affrontare questi problemi. Saranno con noi anche dopo, se le aquilane e agli aquilani ci daranno la forza necessaria per governare”.

Per Orlando “siamo di fronte a una sfida amministrativa ma anche di portata politica, in funzione di quello che verrà nell’attuazione di grandi disegni predisposti per rispondere al Covid e alla guerra. Il centrosinistra in giro per l’Italia sta provando a costruire progetti e percorsi mentre il centrodestra si limita all’amministrazione del consenso costruito. Le coalizioni di centrosinistra sono fatte di forze politiche che fanno tutte parte della maggioranza, quelle di centrodestra no. La Meloni è la capofila dell’opposizione a Ursula von der Leyen ma un’idea antieuropeista non è compatibile con una gestione efficace e lungimirante del PNRR”.

Boccia ha rilanciato “l’impegno assoluto del Pd nazionale per L’Aquila. Le città capoluogo di regione hanno bisogno di un riferimento costante nel Parlamento italiano e anche al di fuori. I partiti del centrodestra non hanno solo votato contro i provvedimenti per L’Aquila ma persino contro il PNRR. Votare Pezzopane significa dare una prospettiva all’Aquila, toglierla dall’isolamento proprio negli anni che sono quelli dell’attuazione del PNRR. Dobbiamo completare il percorso iniziato grazie anche al lavoro di Stefania in Parlamento”. Boccia ha ricordato, facendo riferimento a una delle questioni più dibattute nelle ultime settimane, che “Brunetta era contrario alla stabilizzazione dei lavoratori del call center INPS, ci ho dovuto discutere personalmente”.

Boccia e Orlando, dopo L’Aquila, hanno proseguito nella giornata di oggi un giro nel territorio regionale a sostegno dei candidati sindaci del centrosinistra: Orlando a Spoltore e San Salvo, Boccia a Tortoreto e Martinsicuro.

