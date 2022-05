(AGENPARL) – Roma, 24 maggio 2022 – Secondo un articolo del Washington Post di domenica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potrebbe non essere in grado di raccogliere il sostegno di cui ha bisogno per un ampio “trattato pandemico globale” all’Assemblea Mondiale della Sanità attualmente in corso, ma gli emendamenti proposti da l’amministrazione Biden per ridurre l’influenza dei governi degli stati membri sulle dichiarazioni dell’OMS sull’epidemia di malattia è ancora sul tavolo.

Il Washington Post si è lamentato del fatto che l’OMS sta affrontando un “contraccolpo online viscerale e appassionato che accusa falsamente l’Organizzazione mondiale della sanità di cospirare per prendere il potere dai governi nazionali”.

L’articolo trattava le preoccupazioni sui danni alla sovranità nazionale da un trattato pandemico o dai cambiamenti delle regole dell’OMS come del tutto irrazionali, il lavoro di “teorici della cospirazione” negli Stati Uniti, in Canada e in Europa il cui “allarmismo” è “così inverosimile che essi sono un capovolgimento della realtà”.

C’è anche un po’ di contraccolpo da parte di Russia e Cina, dove i critici affermano che le riforme dell’OMS potrebbero essere una presa di potere da parte dei paesi occidentali che sperano di minare i regimi autoritari.

In questo mare di invettive c’erano i riconoscimenti che il grande trattato sulla pandemia globale non verrà votato all’Assemblea mondiale della sanità di quest’anno, né raggiungerà la sua forma definitiva. Il “contraccolpo” contro la potenziale perdita della sovranità nazionale e le fondate preoccupazioni sulla competenza e l’onestà dell’OMS sembrerebbero avere un certo impatto sull’Assemblea mondiale della sanità.

Le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale (IHR) proposte dall’amministrazione Biden a gennaio sono una questione separata, ma correlata. Gli emendamenti all’IHR di Biden eliminerebbero il requisito esistente per l’OMS di consultare i governi degli stati membri prima di dichiarare le emergenze epidemiche a livello locale, nazionale o globale.

La delegazione statunitense ha accelerato l’ esame di questi emendamenti all’RSI in occasione dell’Assemblea mondiale della sanità di quest’anno. Gli emendamenti sarebbero molto più facili da implementare rispetto a un ampio “trattato pandemico globale” e includerebbero alcune altre disposizioni che potrebbero rivelarsi più popolari e meno controverse rispetto alla concessione dell’autorità unilaterale per le dichiarazioni di emergenza all’OMS

Ad esempio, una delle modifiche proposte richiede che sia l’OMS che i governi degli Stati membri condividano tutte le informazioni disponibili sulle minacce per la salute pubblica entro 48 ore dalla dichiarazione di emergenza. Un’altra revisione dell’IHR creerebbe uno stato di “allerta gialla”, un gradino al di sotto delle rigorose condizioni per dichiarare una pandemia in piena regola.

Queste idee attirano alcuni membri dell’OMS perché il Partito Comunista Cinese ha inflitto danni orribili al resto del mondo nascondendo e poi minimizzando il coronavirus cinese il più a lungo possibile. L’amara ironia è che nessun osservatore razionale dovrebbe credere che tirannie egoistiche come la Cina e la Russia cambierebbero il loro comportamento perché l’OMS cambia le sue regole.

Il rifiuto della Cina di trattare in modo equo secondo le regole dell’OMS esistenti e la riluttanza dell’OMS a chiamare Pechino fuori per questo sono scandali globali che non dovrebbero mai essere dimenticati. Senza dubbio i sostenitori degli emendamenti all’IHR e del trattato sulla pandemia globale hanno in mente la Cina, ma è pura follia credere che la Cina giocherà con qualsiasi regola o trattato che metterebbe in imbarazzo il regime di Pechino o ne comprometterebbe gli interessi. La sovranità americana ed europea potrebbe essere sul tavolo del compromesso, ma la sovranità cinese non lo è assolutamente.

Lunedì, la Cina ha nuovamente impedito a Taiwan di riconquistare il suo status di osservatore all’Assemblea Mondiale della Sanità, un’altra dimostrazione dell’indebita influenza del malevolo governo cinese sull’OMS e un pungente rimprovero per coloro che immaginano che Pechino si sentirebbe in dovere di giocare insieme regole pandemiche.

“L’uso ripetuto della politica da parte della Cina per scavalcare l’interesse pubblico della sicurezza sanitaria globale e danneggiare la salute e i diritti umani del popolo taiwanese è inaccettabile per il ministero degli Affari esteri”, ha affermato lunedì il governo taiwanese. Ci sono buone ragioni per diffidare di concedere maggiore autorità a un’Organizzazione Mondiale della Sanità in cui le richieste politiche del Partito Comunista Cinese sono prioritarie rispetto alla salute di milioni di cittadini taiwanesi.

I difensori del trattato sulla pandemia globale e degli emendamenti all’RSI affermano che non c’è nulla da temere perché l’OMS non ha poteri di applicazione. Anche se ottiene l’autorità unilaterale per dichiarare le emergenze sanitarie, dicono, non avrebbe il potere di costringere i governi locali, statali o nazionali a fare qualcosa, né di punirli per aver ignorato le istruzioni dell’OMS.

Questa argomentazione richiede un atto di fede per credere: che la cessione dell’autorità unilaterale all’OMS non sarebbe seguita dalla richiesta di darle più potere. La prima volta che le istruzioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono state ignorate da un governo locale o nazionale durante un’emergenza sanitaria dichiarata, le richieste di sanzioni punitive e poteri esecutivi diventerebbero assordanti.

Anche senza ulteriori trattati o modifiche alle regole, l’OMS dispone di una grande quantità di risorse finanziarie e politiche e le potenti organizzazioni globaliste hanno un talento per influenzare la politica delle nazioni libere, anche se i regimi autoritari le ignorano.

Basta ricordare le turbolenze sociali e politiche della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti per immaginare che tipo di inferno potrebbe essere scatenato da uno scontro tra la leadership dell’OMS e il governatore di uno stato che non era d’accordo con il loro giudizio.

Ad esempio, lunedì il governatore della Florida Ron DeSantis ha affermato che “non c’è modo” che il suo stato possa mai sostenere un trattato sulla pandemia globale. Se l’OMS dichiarasse unilateralmente un’emergenza sanitaria in Florida, in base agli emendamenti all’IHR proposti da Biden o a un trattato sulla pandemia globale, e il governo della Florida resistesse, scoppierebbe una guerra politica interstatale. I politici di Washington e di alcune altre capitali di stato, e i loro alleati nelle società private, avrebbero trovato il modo di punire la Florida per aver sfidato l’autorità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Governor @RonDeSantisFL today on a potential "pandemic treaty" from the World Health Organization:



"In Florida, there is no way we will ever support this."💪 🔥 pic.twitter.com/aDlk0Rec4z — Team DeSantis 🐊 (@teamrondesantis) May 23, 2022

Per un altro esempio, si consideri come gli accordi di Parigi sul clima non siano un trattato debitamente ratificato, ma le principali fazioni politiche negli Stati Uniti si comportano come se lo fossero e cercassero di rendere vincolanti i Protocolli di Kyoto prima di Parigi.

Una volta che l’autorità è stata stabilita, il potere tende a seguirlo. Questo è uno dei motivi per cui mettere l’autorità fuori dalla portata degli elettori americani è pericoloso. Martedì il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus si è assicurato un secondo mandato senza opposizione. Gli americani che disapprovano la sua performance non avrebbero possibilità di votarlo fuori carica.

La pandemia di coronavirus cinese ha creato un comprensibile desiderio di meccanismi di risposta a livello mondiale più forti e più rapidi per affrontare la prossima minaccia comparabile. È improbabile che i luoghi da cui scaturirà la prossima pandemia giocheranno con regole più rigide o trattati globali.

Le nazioni responsabili non sono irrazionali a preoccuparsi di concedere più denaro e autorità a un’Organizzazione Mondiale della Sanità le cui prestazioni durante il coronavirus cinese erano discutibili sotto molti aspetti e che si è dimostrata, come tante altre agenzie delle Nazioni Unite, molto resistente alle riforme e responsabilità.