(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Omofobia: Rojc (Pd), da Mattarella parole chiare per diritti

“Sia messaggio a Paesi che usano omofobia in guerra”

“Ancora una volta il presidente Mattarella, anche sul tema pressante dell’omofobia, ha saputo pronunciare parole chiare e posizionare il nostro Paese tra quelli che difendono i diritti di ogni persona. E’ fondamentale che dalle Istituzioni giungano segnali espliciti, soprattutto oggi ma ogni giorno e ovunque. Sia un messaggio per tutti noi, superi le frontiere e raggiunga le persone perseguitate per orientamento sessuale in Paesi intolleranti o peggio in quei Paesi che fanno dell’omofobia una bandiera di guerra”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

