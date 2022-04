(AGENPARL) – Roma, 16 aprile 2022 – L’Unione Europea ha iniziato a redigere la sua proposta di embargo sulle importazioni russe di petrolio come ultima risposta alla guerra in Ucraina, ha riportato il New York Times, citando funzionari e diplomatici di Bruxelles.

L’embargo sarà molto probabilmente introdotto in modo graduale, simile all’embargo russo sul carbone, a partire da agosto. E questo per dare il tempo necessario trovare fornitori alternativi.

Funzionari del governo ucraino hanno ripetutamente chiesto un embargo completo dell’UE sulle forniture energetiche russe. I membri dell’UE hanno discusso di sanzioni energetiche dirette nonostante il fatto che anche le sanzioni indirette contro il settore finanziario russo abbiano contribuito all’aumento dei prezzi dell’energia in Europa.

Alcuni membri dell’UE, in particolare l’Ungheria, si sono opposti a un embargo energetico, sostenendo che l’impatto sulle loro economie sarebbe devastante. Questo è forse il motivo per cui Bruxelles sta discutendo un approccio graduale. Per quanto riguarda i fornitori alternativi, l’OPEC ha già affermato che non sarebbe in grado di colmare il vuoto lasciato dall’embargo della fornitura russa.

Una settimana fa, il Parlamento europeo si è unito alla campagna di pressione, chiedendo l’embargo completo di petrolio, carbone, gas naturale e combustibile nucleare russi in risposta alle accuse di atrocità commesse durante quella che la Russia chiama un’operazione militare speciale in Ucraina.

Secondo le fonti del NYT, l’embargo petrolifero sarà discusso solo dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia per evitare di compromettere le possibilità di un secondo mandato di Emmanuel Macron.

“La commissione e i membri dell’UE hanno astutamente evitato di definire linee rosse che avrebbero innescato una risposta alle sanzioni da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina”, ha detto al NYT il direttore dell’Eurasia Group Emre Peker. “Mi aspetto che l’UE eviterà di definire i fattori scatenanti, poiché la continua escalation della Russia nell’Ucraina orientale e le rivelazioni di Bucha e altrove continuano a guidare lo slancio dietro una posizione europea inasprita. Qualsiasi altra grande catastrofe che si verificherà aggiungerà solo più slancio alla risposta dell’UE”, ha aggiunto.

Le imprese e i consumatori stanno già risentendo delle conseguenze dei rally dei prezzi delle materie prime, dal petrolio greggio ai cereali e ai metalli.

JPMorgan vede i prezzi delle materie prime rimanere elevati fino alla fine del prossimo anno.

I consumatori stanno già risentendo dei prezzi elevati dell’energia perché i picchi del prezzo del petrolio portano quasi immediatamente a prezzi più alti alla pompa.

“Per ogni aumento di $ 42 nel prezzo di un barile di petrolio greggio, la famiglia media americana spenderà $ 500 in più all’anno per la benzina”, afferma Glassman di JP Morgan.

Le aziende che dipendono dalle materie prime e dai trasporti potrebbero trovare difficili i prossimi mesi. Se l’aumento del costo delle materie prime e del petrolio inizia a riversarsi sull’inflazione core, ciò potrebbe costringere la Fed a pianificare ulteriori aumenti dei tassi di interesse, che potrebbero raffreddare l’economia, ha osservato l’economista.

I circa 470 euro all’anno in più che le famiglie italiane spenderanno chi le risarcirà? L’Unione europea o l’Italia? Ah a saperlo….