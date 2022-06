(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 – A un mese dall’entrata in vigore della nuova disciplina del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, Area Legale e Studio Previti Associazione Professionale portano al tavolo del confronto i protagonisti del settore del telemarketing e le principali istituzioni e associazioni coinvolte sul tema.

“Negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio abuso dei dati personali dei consumatori, ricorda l’Avv. Vincenzo Colarocco, Responsabile del Dipartimento Compliance, media e tecnologia di Studio Previti, “e la nuova disciplina sarà uno dei primi tasselli per porre un freno al fenomeno del telemarketing selvaggio, valorizzando la condotta virtuosa di tutte quelle aziende da sempre attente al trattamento dei dati personali. Questo evento vuole esser un proficuo momento di confronto tra istituzioni, aziende ed operatori di diritto per individuare anche ulteriori iniziative che possano tutelare ancor di più i consumatori”.

“Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, se pure efficace nel regolamentare ulteriormente il mercato del telemarketing legale, offrendo ulteriori opportunità per i contraenti di tenere sotto controllo i contatti indesiderati da parte di chi rispetta le regole, promette di essere del tutto inefficace nei confronti di chi le regole non le rispetta. Il paradosso che occorre evitare, è che i players legali si trovino a dover fronteggiare una contrazione esiziale della platea dei numeri contrattabili lasciando una prateria sterminata ai players illegali. Questo avrebbe un impatto assolutamente deleterio sia sul mercato che, soprattutto, su utenti e consumatori. Per evitare tutto ciò”, prosegue l’Avv. Sergio Aracu, Partner fondatore di Area Legale, “occorre individuare soluzioni che affianchino il Registro e garantiscano che oltre alla disciplina del mercato legale – doverosa – si vada a colpire anche quello illegale. Questo evento vuole essere una ulteriore occasione per fare il punto sulle azioni messe in campo soprattutto rispetto a tale seconda impellente necessità”.

Intervengono:

– Dott. Riccardo Acciai – Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

– Avv. Sergio Aracu – Partner Area Legale

– Dott.ssa Rosamaria Bitetti – Docente di Public Policy LUISS Guido Carli & Economic consultant OECD PMR Team (in attesa di conferma)

– Dott. Lelio Borgherese – Presidente Assocontact

– Dott. Giovanni Calabrò – Direttore Generale AGCM

– On. Massimiliano Capitanio – Commissario AGCOM

– Avv. Vincenzo Colarocco – Responsabile dipartimento “Compliance, media e tecnologia” Studio Previti Associazione Professionale

– Dott. Gianluca Di Ascenzo – Presidente Codacons

– Dott. Vincenzo Ferraiuolo – Data Protection Officer Vodafone Italia s.p.a.

– Dott. Massimo La Rovere – Head of Privacy & Other Regulated Markets WindTre s.p.a.

– Dott. Andrea Manfredi – CEO Direct Intelligence s.r.l.

– Ing. Alessandro Miele – Consulente tecnico SP Tech startup innovativa

– Dott. Davide Natale – Vice Presidente Assocontact

– Dott. Ing. Maurizio Pellegrini – Responsabile RPO Fondazione Ugo Bordoni

– Avv. Gilda Salmé – DPO WindTre s.p.a.

– Dott. Fabrizio Vigo – Presidente DMA Italia

Modera Avv. Raffaella Grisafi – Presidente Operativo OIC

